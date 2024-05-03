السعودية | ابتداءً من غدٍ السبت .. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ابتداءً من غدٍ السبت .. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعلن الأمن العام بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024 م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.