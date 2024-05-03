الملك سلمان يُصدر أمرًا ملكيًا بمنع لقب معالي على مرتكبي جرائم الخيانة والفساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بمنع إطلاق لقب “معالي” على أي شخص يرتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو أي فعل يُخلّ بنزاهة الوظيفة العامة، وذلك من شاغلي مرتبة “وزير” والمرتبة “الممتازة”.

وينص الأمر الملكي على عدم إطلاق لقب “معالي” على الأشخاص المُدانين بجرائم الخيانة أو الفساد أو أي فعل يُخلّ بنزاهة الوظيفة العامة، سواء صدر بحقهم أحكام قضائية أم تمت التسوية معهم.

ويشمل الأمر الملكي سحب جميع المزايا التي كان يتمتع بها هؤلاء الأشخاص بموجب المرتبة التي كانوا يشغلونها، بما في ذلك الرواتب والمخصصات والامتيازات.

ويتضمن الأمر الملكي أيضًا سحب جميع الأوسمة والشارات التي يحملها هؤلاء الأشخاص.

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