تراند اليوم : تعرف على تفاصيل القبض على "حليمة بولند" بعد اختفائها في منطقة العدان

صحيفة الخليج 365: ألقت مباحث الكويت، القبض علي الإعلامية حليمة بولند، لتنفيذ حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التحريض علي الفسق والفجور.

كمين القبض

أعدت الشرطة ، كميناً للإعلامية حليمة بولند، في منطقة العدان، بعد أن اختفت لعدة أيام، وتم القبض عليها ونقلها للسجن المركزي .

تفاصيل القضية

وكان شاب كويتي رفع دعوى ضد حليمة بولند، متهماً إياها بتحريضه على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.



علاقة عاطفية

وقالت مريم البحر، محامية الإعلامية الكويتية، في تصريحات صحفية لها، إن الشاب وحليمة بولند تطورت علاقة عاطفية بينهما بعد أن تعرفا على بعضهما عبر تطبيق "واتساب"، حيث قدم لها الشاب عروضاً للزواج وتبادلا صوراً شخصية، إلى أنه بعد عدة أشهر من استمرار العلاقة، شعرت حليمة بولند أن الشاب غير صالح للزواج بسبب غيرته المفرطة ومحاولاته للسيطرة عليها ومنعها من القيام بأمور يومية طبيعية.