شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة ينقل تهاني خادم الحرمين لرئيس بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى فخامة الرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، في القصر الرئاسي في وارسو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

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تهنئة خادم الحرمين

وجاء اللقاء خلال الاحتفال بذكرى يوم الدستور البولندي، الذي يصادف الثالث من شهر مايو.ونقل السفير الصالح لفخامته وللشعب البولندي الصديق تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بهذه المناسبة.فيما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.