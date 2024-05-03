شكرا لمتابعة خبر عن ماكدونالدز السعودية تنفي رصد حالات تسمم في مطاعمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت ماكدونالدز السعودية اليوم على الأنباء المتداولة عن ظهور حالة تسمم في مطاعمها.

وأكدت ماكدونالدز أن ما ذكر بهذا الشأن مجرد شائعات عارية من الصحة، مضيفة أنه مطاعمها لم تكن مصدر لأي حالة تسمم.

وتابعت في بيان: “نأسف ونشجب ونستنكر بأشد العبارات الاتهامات بوجود حالات تسمم لدينا”.

ونوهت بأت وزارة الصحة أكدت في بياناتها الأخيرة بانحسار الحالات وعدم وجود أي مصادر أخرى للتسمم، سوى مصدر واحد تم التعامل معه مسبقا من قبل الجهات الرسمية.