تراند اليوم : بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية

صحيفة الخليج 365: كشف الداعية المصري أحمد كريمة خلال لقاء مع قناة " mbc مصر " ، حقيقة أن الحجامة سنة نبوية ، وتداوى الرسول عليه السلام بها .

وقال كريمة : الحجامة كانت وصفة بيئية ولا ننسبها للإسلام كسنة ، حيث كانت موجودة قبل ولادة النبي عليه السلام .

وتابع: النبي تداوى بالحجامة على حسب عصره وبيئته ، إنما لا تأخذ حكما تكليفيا ولا أقول واجبة ولا سنة ، فلا أقوم بتشريط جسد مريض السكري وأتسبب في إصابته بغرغرينه وأقول له الحجامة سنة ، فهذا تخريف .

وأوضح: فالحجامة عادة بيئة في عهدها فقط ، يعني نفرض أنا لا آخذ الحجامة وآخذ بالطب الحديث، هل معنى ذلك أني خالفت الشرع ؟!.