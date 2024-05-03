تراند اليوم : أمانة الرياض تعلن رسميا إدانة المطعم المتسبب في حالات التسمم الغذائي وتكشف عن الإجراءات المتخذة بحقه

صحيفة الخليج 365: أعلنت أمانة منطقة الرياض في بيان إلحاقي بشأن رصد حالات تسمم غذائي بناءً على البلاغ الوارد من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي في منطقة الرياض والمتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

​​​​​تفيد الأمانة بصدور تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض، يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م ، لعدد من المصابين من وجبات غذائية مصدرها المنشأة، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات. ‏واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (67) لعام 1411هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ‏واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (67) لعام 1411هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم

‏(248) لعام 1427هـ، ووفقاً لعدد الحالات المسجلة طبقت العقوبات النظامية، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.