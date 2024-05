شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق بواقعة التسمم في الرياض: إدانة المنشأة وإغلاق جميع فروعها والان نبدء بالتفاصيل

التسمم في الرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض تطورات وتقرير لجنة الاستقصاء في واقعة التسمم الغذائي، التي حدثت في مدينة الرياض، الخميس قبل الماضي.وأكدت الأمانة في بيان، اليوم الجمعة، صدور تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم لعدد من المصابين من وجبات غذائية مصدرها المنشأة، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات. وأفادت الأمانة، بتطبيق العقوبات النظامية، وإغلاق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقرّة نظامًا، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.وأشادت الأمانة بتعاون الجهات المشتركة في عملية الاستجابة السريعة للحالة بالتنسيقوالعمل المشترك، بمتابعة من سمو أمير المنطقة؛ حيث ساهم التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي في السيطرة على تزايد الحالات.وأكدت أمانة منطقة الرياض، سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم، والمطابخ والمقاهي، ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تُسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري.