تراند اليوم : "نشجب ونستنكر وحسبنا الله ونعم الوكيل".. أول رد من "ماكدونالدز" على شائعة ظهور حالة تسمم من أحد مطاعمهم

صحيفة الخليج 365: أصدرت شركة مطاعم ماكدونالدز في المملكة، بيانا ردت خلاله على شائعات متداولة على منصة إكس، بشأن حدوث إصابات تسمم جديدة مصدرها أحد مطاعم "ماكدونالدز" في المملكة.

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وقالت في بيان، "نأسف ونشجب ونستنكر بأشد العبارات الإشاعات الكاذبة والمغرضة، والتي انتشرت مؤخراً، والتي تدعي ظهور حالة تسمم من مطاعمنا ونؤكد بأن هذه الإشاعات عارية تماماً عن الصحة، حيث أنه ولله الحمد ومنذ بداية هذه الأزمه المؤسفة قبل أكثر من أسبوع، وبفضل رب العالمين لم تكن مطاعمنا مصدر لأي حالة تسمم".

وتابعت: "هذا ما أكدته وزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض في بياناتهم الأخيرة ب "انحسار الحالات"، "وعدم وجود أي مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات" سوى "مصدر واحد تم التعامل معه مسبقا من قبل الجهات الرسمية" و "أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وضرورة الابتعاد عن نشر الإشاعات".