تراند اليوم : شاهد.. مستشارة أسرية: إذا زوجك يخونك لا تطلقين كان أمة محمد كلها اطلقت

صحيفة الخليج 365: وجهت المستشارة الأسرية مايا الهواري، نصيحة للزوجات بعدم الطلاق من أزواجهن حال تعرضهن للخيانة.

وردت الهواري في مقطع فيديو، على سؤال لفتاة تطلب استشارتها بشأن تعرضها للخيانة بعد فترة زواج استمرت حوالي عامين.

وقالت مايا لها: ما ينفع تطلقين كان أمة محمد كلها اطلقت، مشيرة إلى أن الرجل يتمتع بالعقل أكثر من العاطفة ويستطيع الزواج بأربعة.

وأوضحت أن الرجل يستطيع التفكير في وحدة أخرى وأنتي حلاله، وهذه طبيعية فيه ونصحتهن بضرورة التغاضي والثقة فيه قائلة: الله يعينا إحنا الحريم.