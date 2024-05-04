تراند اليوم : بطلب من أمريكا.. صحيفة تكشف تفاصيل استعداد قطر لطرد قادة حماس من الدوحة

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، أن قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة بطرد قادة حماس من الدوحة.

ومؤخرا طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني طرد قادة حماس، إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن، حسبما قال مسؤول أميركي لـ"تايمز أوف إسرائيل"، مؤكدا تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن المصدر الأميركي، إنه "من المتوقع أن يتم ذلك قريبا".

وبلغت المفاوضات نقطة حاسمة، مع وصول رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز إلى القاهرة تزامنا مع وصول وفد من حماس.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على حماس لرفضها قبول العروض السابقة، وتقول إن "حماس هي العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق" من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل.

ويشير المصدر الأميركي المطلع على الأمر، إلى أن "طلب الولايات المتحدة من الدوحة طرد قيادة حماس قد يتم تلبيته إذا رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة".