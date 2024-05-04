تراند اليوم : منها تقليل خطر الإصابة بالسرطان.. طبيبة تكشف فوائد وأضرار القهوة الصباحية

صحيفة الخليج 365: أوضحت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن القهوة تحتوي على الكافيين، وهو منبه نفسي طبيعي، يساعد في الصباح على البهجة ويحفز النشاط العقلي والجسدي. بحسب صحيفة "إزفيستيا".

خطر الإصابة بالسرطان

كما يمنع الكافيين تكون حصوات المرارة، ويقوي الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري. كما اتضح أنه يساعد في التغلب على الاكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا".

ويجب وفقا لها، الأخذ بالاعتبار أن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر. فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب حتى بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة. لذلك يمكن لكل شخص تحديد كمية الكافيين التي يمكنه تناولها تجريبيا، دون أن ينسى توصيات منظمة الصحة العالمية.

معدة فارغة

وتقول: "يفضل الكثيرون شرب القهوة على معدة فارغة. ولكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة. وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن تزيد من الأعراض المزعجة- حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن. لذلك لتجنب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام".