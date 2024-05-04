شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. استمرار هطول الأمطار على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الإنذار البرتقالي - #منطقة_نجران - #بدر_الجنوب #ثار #حبونا ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 4, 2024
للتفاصيل https://t.co/TldSi2kWVU #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/FMGI6zNFVw
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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.