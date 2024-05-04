شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل جامبيا لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى بنجول عاصمة جمهورية جامبيا.

وذلك لترؤّس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة". مناقشة القضية الفلسطينية ويبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها.

كما سيقوم سمو وزير الخارجية بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.

