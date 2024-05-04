أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق منشأة غذائية في الرياض وجميع فروعها في الرياض والخرج، وإتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة فيها، وذلك بعد إدانة المنشأة من قبل لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي، لثبوت تسببها بحالات تسمم غذائي.

ورصدت أمانة منطقة الرياض حالات تسمم غذائي لعدد من الأشخاص بعد تناولهم وجبات غذائية من المنشأة المذكورة.

وشكّلت أمانة منطقة الرياض لجنة استقصاء وبائي للتحقق من الأمر.

وأدانت لجنة الاستقصاء الوبائي المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي.

وتم اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة وجميع فروعها في الرياض والخرج وإتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة فيها.

وتم الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة في المنشأة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تعلن إدانة المطعم المتسبب في حالات التسمم الغذائي والكشف عن الإجراءات المتخذة بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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