شاهد آخر تغريدة كتبها الأمير بدر بن عبدالمحسن قبل رحيله بـ4 أيام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر تغريدة كتبها الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، عبر حسابه على منصة “إكس”، قبل رحيله بـ4 أيام.

وعبّر الأمير بدر بن عبدالمحسن في تغريدته عن فلسفة عميقة للحياة والموت، حيث قال: “الناس ما همَّها ظروفكْ.. كود الذي يحزن لغمّكْ.. وإن شلت حملك على كتوفكْ.. بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ”.

ورحل الأمير بدر بن عبدالمحسن عن عمر يناهز الـ75 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا غنيًا من الأشعار والكتابات التي لامست قلوب محبيه.

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