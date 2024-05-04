صرحت وزارة الصحة بأنها لم تسجل أي حالات جديدة للتسمم الغذائي خلال الخمسة أيام الأخيرة من فترة الانتشار الأخيرة التي تم رصدها. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المسجلة بلغت 75 حالة، بينها 69 مواطنًا و6 مقيمين.

وأشارت الوزارة إلى أن 50 شخصًا من المصابين تم تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي “الوشيجي”. كما أفادت بأن 43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى بسلامة، وهناك 11 حالة موجودة في الغرف العادية و20 حالة تتلقى الرعاية في وحدة العناية المركزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأكدت الوزارة أن جميع هذه الحالات مرتبطة بتفشي التسمم الغذائي الذي يعود إلى مصدر واحد، وأشادت بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما أسفر عن السيطرة على انتشار المرض بفضل الله. كما أكدت متابعة الرعاية الصحية وتقديمها للحالات الموجودة في المستشفى، متمنية لهم الشفاء العاجل.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع بأخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر الشائعات والمعلومات الغير دقيقة. شاهد أيضاً: أمانة الرياض تعلن إدانة المطعم المتسبب في حالات التسمم الغذائي والكشف عن الإجراءات المتخذة بحقه

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تكشف إحصائية جديدة بشأن عدد المصابين والمتعافين من التسمم الغذائي في مطعم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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