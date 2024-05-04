تراند اليوم : فراقك أدمى قلبي.. عبدالرحمن بن مساعد ينعى الأمير «بدر بن عبدالمحسن»

صحيفة الخليج 365: توفى الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 75 عاما.

ونعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وما شاء فعل".