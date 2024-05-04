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تراند اليوم : فراقك أدمى قلبي.. عبدالرحمن بن مساعد ينعى الأمير «بدر بن عبدالمحسن»

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صحيفة الخليج 365: توفى الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 75 عاما.

ونعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وما شاء فعل".

وتابع: "اللهم اغفر لعبدك بدر بن عبد المحسن وارحمه واجعل ما أصابه من مرض تكفيرًا له وأعلِ درجاته في الجنة وألهمنا الصبر.. فراقك أدمى قلبي يا بدر". فراقك أدمى قلبي يابدر This is a Twitter Status- عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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