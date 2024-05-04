تراند اليوم : "أنا أحس فيه شيء إلهي "..شاهد: تداول تصريح سابق للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة الخليج 365: أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول تصريح سابق للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن ولي العهد قائد ملهم في زمن يحتاج رؤيته وعزيمته.

وقال الأمير بدر بن عبد المحسن قبل وفاته خلال فيديو عبر حسابه على منصة إكس: "الله قيض المملكة في شخص اسمه محمد بن سلمان يطلع في هذا الوقت؛ لأن المملكة بحاجة إلى تغيير، أنا أحس في شيء إلهي".

وأضاف: "ولي العهد جاء في وقت أصبحنا فيه نعد السنين التي تكفينا من الثروة النفطية، وأصبحنا نقول بعد عام كذا خلاص ما عاد هناك بترول، وعدل مسار المملكة لنواكب الدنيا".