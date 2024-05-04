شكرا لقرائتكم خبر عن 300 شركة عالمية تناقش صناعة الدواجن في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

صناعة الدواجن

الدمام - شريف احمد - تستضيف العاصمة الرياض فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة، والذي سيقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 13 - 15 مايو 2024 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار " الهندسة القيمية".ويستقطب المعرض، الذي يُعد أكبر وأضخم معرض متخصص في صناعة الدواجن، أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم.ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان، بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها، لتطوير صناعة الدواجن، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي، تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.وتستعد الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من 800 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن.إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والعلمي، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.ويعد المعرض الحدث الأبرز في المملكة والمتخصص بصناعة الدواجن، حيث تبلغ نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة 75%، كما بلغت نسبة نمو عدد العارضين 45% عن النسخة السابقة.كما يغطي المعرض مساحة 15 ألف م2 تشمل معرض الشرق الأوسط للدواجن، ومعرض الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن، ومعرض الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام تجمع خبراء تربية الدواجن محليًا ودوليًا في منصة أعمال واحدة.