تراند اليوم : وكالة بلومبيرغ تكشف عن تفاصيل صفقة عقارية ضخمة لبيع شيخ قطري بارز قصر وسط لندن

صحيفة الخليج 365: كشفت وكالة بلومبيرغ عن تفاصيل صفقة عقارية ضخمة لبيع شيخ قطري بارز قصر وسط لندن.

وقالت الوكالة، إن هذه الصفقة تعد واحدة من أغلى صفقات المنازل في لندن خلال العام الماضي، حيث اشترى رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هذا القصر عام 2021، والذي يقع بين هايد بارك وبيركلي سكوير في لندن، ولم يتم الكشف عن هوية المشتري الجديد.

وذكرت مصادر مطلعة للوكالة، أنه تم بيع القصر الذي يحمل تصنيف "Grade II" "ذو أهمية وطنية خاصة أو اهتمام خاص" في المملكة المتحدة لأحد أفراد العائلة المالكة القطرية، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك أسباب مختلفة وراء إمكانية تبادل العقارات الفاخرة بين أفراد العائلة المالكة في قطر مثل "خفض رسوم الوكالة أو تقليل مخاطر دفع ضريبة الميراث عند وفاة المالك".