أمر ملكي.. تعيين 261 مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

#عاجل | لتوفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر.. #النائب_العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا



للتفاصيل | https://t.co/uRi2aH57PL#حمايتك_واجبنا | #النيابة_العامة | #اليوم@ppgovsa pic.twitter.com/dUjyyWGLhK