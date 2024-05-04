شكرا لمتابعة خبر عن بتموت ما احدٍ ترى يمك .. آخر ما نشره الراحل بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 75 عاماً.

وتعتبر آخر الأبيات التي غرد فيها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على منصة إكس «الناس ما همَّها ظروفكْ.. ‏كود الذي يحزن لغمّكْ، ‏وإن شلت حملك على كتوفكْ.. ‏بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ».

كما تداول الكثير مقتطفات من أشعاره ومن أبرزها “ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف، ما نشدت الشمس عن حزن الغياب، علّمتنا الشمس نرضى بالرحيل”.

وعند مروره بالأزمة الصحية الأخيرة، نشر أبيات شعرية مخاطباً فيها أخاه الأمير سعود، قائلا “كن السنين استكثرت طول عرسي

‏سبعين، غيري ما حصله بعضها ‏ولابدها يا سعود بتغيب شمسي ‏ذي سنةٍ رب الخلايق فرضها ‏ولعلها حريتي بعد حبسي ‏ولعلّي ألقى عند ربي عوضها”.

ونشر العديد من الفنانين والشعراء والأمراء، نعي لوفاة الشاعر بدر بن عبدالمحسن ومن ضمنهم الفنانة نوال الكويتية التي غردت على منصة “أكس” قائلة: رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب، ستبقى دائماً في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك.. رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن وأسكنه فسيح جناته، ‏خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما نشر الشاعر نايف الرشيدي نعي قائلا: “ذبلت أنوار الشوارع .. ‏وانطفى ضيّ الحروف”رحل البدر؛ بدر الشعر والأدب والجمال، يا لعجز اللغة ووجع شعور عن وصف رحيله، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه”.

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