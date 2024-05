شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: منظمة التعاون الإسلامي صوت الأمة في نصرة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

مناقشة القضية الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في بنجول عاصمة جامبيا، وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".وقال وزير الخارجية في كلمته، إن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها، والتي تعبر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي في نُصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفع الظلم عنه إلى أن يحصل على كافة حقوقه المشروعة، والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status : لا تزال القضية الفلسطينية أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها والتي تعبر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي في نُصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم عنه إلى أن يحصل على كافة حقوقه المشروعة والتي... This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)وتابع: تواصل المملكة دورها في لم شمل المسلمين واجتماع كلمتهم، والمبادرة لكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز دور المنظمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status : تواصل المملكة دورها في لم شمل المسلمين واجتماع كلمتهم، والمبادرة لكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز دور المنظمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)وزير الخارجية: تؤكد المملكة أهمية دعم جهود السلام المبذولة في اليمن الشقيق في سبيل ايجاد حل سياسي شاملٍ، يرفع المعاناة عن الشعبِ اليمني الشقيق ويدعم تطلعاته الاقتصادية والتنموية. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status : تؤكد المملكة على أهمية دعم جهود السلام المبذولة في اليمن الشقيق في سبيل ايجاد حل سياسي شاملٍ، يرفع المعاناة عن الشعبِ اليمني الشقيق ويدعم تطلعاته الاقتصادية والتنموية. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA): تجدد المملكة اليوم تأكيدها على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها وإصلاح أجهزتها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها أمتنا. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status : تجدد المملكة اليوم تأكيدها على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها وإصلاح أجهزتها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها أمتنا This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)ويبحث سمو وزير الخارجية مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها. كما يسلم سمو وزير الخارجية رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.