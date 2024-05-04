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النقل: تجاوز حمولات الشاحنات يهدد سلامة الطرق

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جعفر الصفار - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية رصدها لظاهرة تتمثل في تجاوز حمولات الشاحنات للحدود المقررة نظامًا، ما يُشكل خطرًا جسيمًا على سلامة الطرق والبنية التحتية.
وأوضحت الوزارة تلقيها العديد من الشكاوى من الناقلين حول المخالفات التي يتم فرضها على شاحناتهم عند محطات الوزن، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية التعاون مع القطاع الخاص، ممثلاً باتحاد الغرف ، لمعالجة المشكلة.
تجاوز حمولات الشاحنات يهدد سلامة الطرق - اليوم

سلامة الطرق

وأشارت الوزارة في خطاب رسمي موجه لاتحاد الغرف السعودية إلى ضرورة توعية الناقلين بمخاطر زيادة حمولات الشاحنات عن الأوزان المقررة، مبينةً التأثير السلبي لذلك على سلامة الطرق، خاصةً مع تزايد خطر الحوادث وتلف البنية التحتية.
أعربت الوزارة عن استعدادها التام لتنظيم ورش عمل توعوية تستهدف الجهات المعنية وناقلين البضائع، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأوزان والابعاد المقررة للشاحنات، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة البنية التحتية ومستخدمي الطرق في المملكة.
تجاوز حمولات الشاحنات يهدد سلامة الطرق - اليوم

مخالفات الأوزان والأبعاد

وطالبت الوزارة المستثمرين في قطاع النقل بالالتزام التام بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا، مؤكدةً ضرورة امتثال الشركات المشغلة للوائح وشروط المواصفة القياسية السعودية رقم «م ق س 469/2008»، مشددة على تطبيق المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والتي تنص على تغليظ عقوبات مخالفات الأوزان والأبعاد، بهدف المحافظة على شبكة الطرق الوطنية.
وأعلنت الوزارة عن تفعيل عقوبة جديدة لمخالفة هروب الشاحنات من محطات الوزن، بالإضافة إلى تفعيل مخالفة الأوزان على المحاور، وتأتي هذه الخطوة كإجراء إضافي لضمان التزام الشاحنات بالحدود المقررة لحمولتها.
تجاوز حمولات الشاحنات يهدد سلامة الطرق - اليوم

زيادة حمولات الشاحنات

أكد بندر الجابري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، وجود تجاوزات من قبل بعض المصانع وشركات النقل، حيث تلجأ إلى زيادة حمولات الشاحنات بشكل غير قانوني.
وحذر من مخاطر هذه الممارسات على سلامة الطرق، مشيرًا إلى أنها تُسبب تشوهات في شبكة الطرق وتُلحق الضرر بشركات النقل نفسها من خلال زيادة تكاليف الصيانة وتقليل عمر الافتراضي للمركبات.
تجاوز حمولات الشاحنات يهدد سلامة الطرق - اليوم

رصد المخالفات

أوضح أن بعض السائقين يلجأون إلى استخدام الطرق الداخلية للمدن لتجنب المرور عبر محطات الوزن، وذلك بهدف التهرب من رصد المخالفات، داعيا إلى تخصيص مداخل ومخارج خاصة للشاحنات في المدن الصناعية والموانئ، مع التأكد من التزامها باللوائح المعمول بها.
وشدد الجابري على أهمية دعم محطات الوزن في المنافذ البرية الحدودية، سواءً للشاحنات القادمة من المملكة أو تلك التي تدخل إليها، لضمان التزامها بالحدود المقررة لحمولتها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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