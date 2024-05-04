وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود وتشييع جنازته غدًا في الرياض

أعلن الديوان الملكي ببالغ الحزن والأسى وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة. وسيتم إقامة صلاة الجنازة على الفقيد -إن شاء الله- يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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