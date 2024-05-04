شكرا لمتابعة خبر عن إدارات التعليم تكرم الطلبة المتميزين في عام 2023 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبدأ إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة يوم غد الأحد تكريم الطلاب والطالبات المتميزين ضمن مبادرة “منافس في إدارات التعليم”؛ تعزيزاً لقيم التفوق والإيجابية لدى الطلبة في جميع الصفوف والمراحل الدراسية في التعليم العام.

ويأتي هذا التكريم في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة التعليم، بما يواكب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة لدى طلاب وطالبات التعليم العام، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي؛ لتحقيق أفضل النتائج الدراسية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ومخرجات عمليات التعليم الأساسية.