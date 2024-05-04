شكرا لمتابعة خبر عن الحزن يخيم على المملكة لوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن .. والقلوب تتضرع بالدعاء له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غيب الموت الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعى عددٌ من قادة الدول والكتّاب والمثقفين والشعراء وعموم الناس، الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود الذي وفاته المنية تاركا ورائه أعماله من قصائد وأشعار وطنية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه من أوائل الذين نعوا وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس» حيث قال « رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأشعر بأنني فقدت أباً لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال».

كتاب ومثقفون وشعراء يودعون الأمير بدر بن عبدالمحسن

وودع كتاب ومثقفون وشعراء الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومنهم الأميرُ عبدالرحمن بن مساعد الذي دعا الله عز وجل أن يغفر لـ الأمير بدر بن عبد المحسن ويجعل ما أصابه من مرض تكفيرًا له، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

ووصف الكاتبُ حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، الأمير بد بن عبدالمحسن بأنه مهندس الكلمة، مشيرا بأن الأخير ترك إرثًا إبداعيًّا كبيرًا في ذاكرة الأجيال كأحد رموز الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، كما تغنّى بقصائده كبارُ فناني العرب.

كما عبر الإعلامي ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري عن حزنه لوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، واصفا خبر وفاته بأنه فاجعة وطن، واصفا الأمير بدر بن عبدالمحسن بأنه شاعر الوطن والإحساس، وصاحب الخيال والمخيال.

وأعرب الشاعر والكاتب محمد جبر الحربي عن صدمته وحزنه لوفاة الأمير بدر بن عبدالله المحسن، واصفا الأخير بأنه إنسان وأخ وصاحب ومُحب للجميع، كما نعى الشاعر نايف الرشيدي الأمير الراحل على حسابه بموقع “إكس” بكلمات مؤثرة قال فيها: “ذبلت أنوار الشوارع .. ‏وانطفى ضيّ الحروف”رحل البدر؛ بدر الشعر والأدب والجمال، يا لعجز اللغة ووجع شعور عن وصف رحيله، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه”، كما قدم إعلامون وكتاب آخرون تعازيهم في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن ومنهم الإعلامي محمد الموسى.

فنانون يعنون في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن

وعبر عدد من الفنانين الوطن العربي عن حزنهم لوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن، ومنهم الفنان عبدالمجيد عبدالله الذي كتب على موقع في تويتر :”رحل سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن رحل وترك خلفه إرث عظيم يُخلّد مدى الأعوام نسأل الله له الرحمة والمغفرة والخلود في جنات النعيم ..خالص العزاء لأسرة آل سعود الكرام ولأبناءه وبناته..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما قدم الفنان راشد الماجد تعازيه في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن قائلا :”إنطفى ضيّ الحروف .. والمسافر راح .. رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن ..نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..فقد العالم العربي قامة ومدرسة شعريّة وثقافية كبيرة”.

ونعت الإماراتية أحلام الشامسي التي نعت الأمير بدر بن عبد المحسن عبر حسابها الرسمي بموقع قائلة: «اللهم إن البدر بين يديك، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة، يا رب أجبر قلوب أحبتي».

ومن مصر، قدم فنانون تعازيهم في وفاة الأمير الراحل، وكتبت الفنانة أنغام على حسابها بموقع إنستغرام قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بدر بن عبد المحسن».

ووصف الفنان أحمد سعد الأمير بدر بن عبد المحسن بأنه رجل عظيم بأخلاق عظيمة وسيكون الآن في مكان أعظم، مقدما تعازيه في وفاة الأمير الراحل عبر منشور كتبه على حسابه بموقع إنستغرام.

ومن الكويت، قدم فنانون تعازيهم، ومنها الفنانة نوال الكويتية التي غردت على منصة “أكس” مؤكدة أن الأمير بدر بن عبدالمحسن كان بمثابة الصديق والأب والقريب، وسيبقى دائماً في قلوبهم وقلوب كل اللي يحبونه.

قادة الدول ينعنون الأمير بدر بن عبدالمحسن

كما حرص قادة الدول العربية على تقديم التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وأعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في برقية تعزية عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما أرسل ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية إلى القيادة الرشيدة نعى فيها الأمير بدر بن عبدالمحسن، سائلا المولى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته.

كما نعى سفراء الأمير الراحل، ومنهم سفير المملكة بالأردن نايف بن بندر السديري الذي نعى الأمير بدر بن عبدالمحسن بكلمات رقيقة قال فيها: “فُجعت بخبر وفاة فقيد الوطن الأمير بدر بن عبدالمحسن، رحمه الله تعالى، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .. ترعرعت أجيال سعودية وعربية على تذوق وترديد قصائده الجميلة، وأدخل البهجة إلى قلوب الملايين وشاركهم أفراحهم وأحزانهم”.

كما نعى سفير المملكة السابق في الإمارات والإعلامي تركي الدخيل الأمير بدر بن عبدالمحسن قائلا على حسابه بموقع تويتر: “اللهم اغفر لعبدك بدر بن عبدالمحسن وارحمه، وتجاوز عنه، واجعل ما أصابه رفعة لدرجته، وتقبّله قبولًا حسنًا، وأسكنه فسيحَ جنانك، بمنّك وعفوك يا أكرم الأكرمين”، كما قدم سفراء سابقون تعازيهم ومنهم السفيرُ السابق لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

ولم تقتصر برقيات العزاء المعبرة عن الحزن لوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن عن السياسيون والكتاب والفنانون بل امتدت لعموم الناس من محبي الأمير الراحل، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة.

حياة الأمير بدر بن عبدالمحسن وأعماله الشعرية

وولد الأمير بدر بن عبدالمحسن في الرياض في 2 أبريل 1949 ونشأ الأمير بدر في بيت محب للعلم والأدب، وتلقى دراسته الابتدائية والمتوسطة ما بين المملكة ومصر، كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأميركية.

وقد اشتهر الأمير بدر بن عبدالمحسن ببصمته في مجال الشعر العربي، وقدم خلال مسيرته الأدبية العديد من الأشعار والقصائد الوطنية بعضها غناها أشهر الفنانين ومنهم محمد عبده وطلال مداح،ونوال الكويتية ونجاة الصغيرة، ومن أبرز أعمال الأمير بدر بن عبدالمحسن “فارس التوحيد” و “فوق هام السحب”.

إقرأ أيضا: