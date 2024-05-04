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تراند اليوم : بالفيديو .. راشد الماجد يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته بأسبوعين

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان راشد الماجد، تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته بأسبوعين.

وقال خلال مداخلة مع قناة العربية: "خبر وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، كان مفجع ولم أستوعب حتى الآن، ولكن هذا قضاء الله وقدر والله يرحمه ويغفر له".

وتابع: "تحدثت مع الأمير رحمه الله في مكالمة مطولة قبل أسبوعين، وتناقشنا في موضوع عمل جديد نجهزه منذ 3 أشهر". لافتا إلى أن الأمير، علق على العمل الجديد قائلا: "يا ليت كل قصائدي تغنيها أنت".

وأضاف: "نحتاج إلى شهور للحديث عن الأمير بدر بن عبدالمحسن فهو كان إنسان وشاعر عظيم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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