شكرا لقرائتكم خبر عن الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن في جامع الإمام تركي بالرياض غدا والان نبدء بالتفاصيل

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/yjpMQUPV7L — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 4, 2024

وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن

الدمام - شريف احمد - قال الديوان الملكي، إن الصلاة على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، ستكون يوم غد في الرياض.وقال الديوان الملكي في بيان، اليوم السبت: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. This is a Twitter Status: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.للمزيد عن الأمير الشاعر اضغط هنا.