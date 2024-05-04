شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن: تجربة إنسانية استثنائية في وجدان الشعر والان نبدء بالتفاصيل

حتى اللحظة الأخيرة؛ ظل الأمير الشاعر سفير وطن، وضمير مواطن، وتجربة إنسانية استثنائية في وجدان الشعر والثقافة والإعلام والمعرفة.



اللهم ارحم عبدَك بدرَ بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز



"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون". pic.twitter.com/NUAKAsAJBm — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) May 4, 2024

وفاة الأمير الشاعر

الدمام - شريف احمد - نعى وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، قائلا إنه تجربة إنسانية استثنائية.وقال "الدوسري"، في تغريدة على منصة إكس، اليوم السبت: حتى اللحظة الأخيرة؛ ظل الأمير الشاعر سفير وطن، وضمير مواطن، وتجربة إنسانية استثنائية في وجدان الشعر والثقافة والإعلام والمعرفة. اللهم ارحم عبدَك بدرَ بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز. اللهم ارحم عبدَك بدرَ بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون". This is a Twitter Status— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary)سيطرت حالة من الحزن بعد وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة تركت بصمة في قلوب جمهوره الكبير بالوطن العربي.ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.للمزيد عن الأمير الشاعر اضغط هنا.