شهدت منطقة الرياض عملًا بطوليًا من قبل دوريات الأمن، حيث تمكنوا من إحباط محاولة شخص مواطن لإيذاء نفسه باستخدام سلاح أبيض. وفي ضوء إجراءات الاستدلال والتحقيق، تبين أن الشخص يعاني من اعتلالات نفسية.
تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لتلقي العناية والمساعدة اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان أمني يكشف تفاصيل إحباط محاولة شخص الإنتحار في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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