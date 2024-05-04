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ورش إرشادية للمزارعين في حوطة بني تميم.. فيديو وصور

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الرياض - علي القحطاني - أقامت وزارة البئية والمياة والزراعة تحت تنظيم الارشاد الزراعي في حوطة بني تميم ورشتي عمل عن الزراعة المائية أما الثانية كانت (مراحل تطوير التمور – تسميد النخيل- خدمة النخيل).

وتأتي هذه الورش ضمن خطة الإرشاد الزراعي للمزارعين والمهتمين بهذا المجال والتي تهدف إلى إطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

يذكر أن هذخ الورش تقدم برامج إرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، بهدف تعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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