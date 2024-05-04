شكرا لمتابعة خبر عن ورش إرشادية للمزارعين في حوطة بني تميم.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت وزارة البئية والمياة والزراعة تحت تنظيم الارشاد الزراعي في حوطة بني تميم ورشتي عمل عن الزراعة المائية أما الثانية كانت (مراحل تطوير التمور – تسميد النخيل- خدمة النخيل).

وتأتي هذه الورش ضمن خطة الإرشاد الزراعي للمزارعين والمهتمين بهذا المجال والتي تهدف إلى إطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

يذكر أن هذخ الورش تقدم برامج إرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، بهدف تعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل.