تراند اليوم : بالفيديو.. آخر رسالة صوتية من الأمير الراحل "بدر بن عبدالمحسن " للإعلامي الكويتي حمود البغيلي

صحيفة الخليج 365: نشر الإعلامي الكويتي حمود البغيلي، آخر رسالة وصلته من الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وقال الراحل له في الرسالة:" يابو محمد لو أن الوصل بالمحبة كان كل يوم أشوفك، اعذرني على انقطاعي، ومحبتكم ومحبتك أنت في القلب دايم".

وأضاف في رسالته "أعتقد مثل ما يقولون، ما فات شيء ما بقى شيء، تراك غالي وحبيب، إن شاء الله أشوفك قريب، وإن شاء الله عندكم، وبتعشا عندك بعد".

من جانبه علق البغيلي على الرسالة الصوتية قائلاً :" والله ثم والله لايمكن أنساك ألا أني أنسى ما بقى من حياتي كل القصايد يا بدر من محياك، تاخذ صفاتك ماخذت من صفاتي عاشت معانيها العظيمات بحماك وأكرمتها وأكرمت بالخير ذاتي معاد للشعار بدرن بلياك غريق نورك ما سعى لنجاتي.