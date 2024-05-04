شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة للرئيس الإماراتي في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.