وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية "1233" شخصا، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأعلى بـ 65%.
كما تم ضبط "9" متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "53084" وافدا مخالفا، منهم "48583" رجلا، و "4501" امرأة.
فيما تمت إحالة "44524" مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "2952" مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "15200" مخالف.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر من 19600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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