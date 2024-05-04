شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثة المفقود الثاني في وادي ترج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثر أحد المواطنين اليوم على جثة المفقود الثاني في سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة.

وكانت الفرق التطوعية والمواطنين قد أطلقوا البحث عن شقيقين مفقودين ويبلغ عمرهما 17 و18 عاما جراء السيول.

تم العثور على الجثة الأولى أمس قرب مزلقان المجمعة، والجثة الأخرى اليوم في المهامل التابعة لمركز الصور.

يذكر أن وادي ترج اجتاحت قرية الغفرات التي تسكنها أسرة الغريقين وسط مطالبات بإنشاء جسر على الوادي حماية للأرواح والممتلكات.