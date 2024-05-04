تراند اليوم : بعد 24 ساعة من العثور على شقيقه.. العثور على جثة طالب جرفته السيول في وادي ترج ببيشة

صحيفة الخليج 365: عثر مواطن اليوم، على جثة الطالب فيصل صالح المفقود في سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة، وذلك بعد العثور على جثة شقيقه عبد العزيز، أمس الجمعة.

وكانت السيول جرفت الشقيقين "17 و 18 عاما"، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرية الغفرات التي تسكنها أسرة المتوفين.