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تراند اليوم : بعد 24 ساعة من العثور على شقيقه.. العثور على جثة طالب جرفته السيول في وادي ترج ببيشة

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صحيفة الخليج 365: عثر مواطن اليوم، على جثة الطالب فيصل صالح المفقود في سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة، وذلك بعد العثور على جثة شقيقه عبد العزيز، أمس الجمعة.

وكانت السيول جرفت الشقيقين "17 و 18 عاما"، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرية الغفرات التي تسكنها أسرة المتوفين.

وعثرت فرق الدفاع المدني، على الجثة الأولى أمس قرب مزلقان المجمعة، فيما عثر مواطن على الجثة الثانية اليوم، في المهامل التابعة لمركز الصور. في المقطاع اللي بين الحيفة والمجمعة

ولازال البحث جاري عن This is a Twitter Status

اهل ترج و بيشة كلاً يبحث في جهته من صباح

[ والرجاء الحذر ثم الحذر ، الله يستر الجميع ]

نسأل الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان . This is a Twitter Status- قبيلة آل عيسى (@AL3iS2)

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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