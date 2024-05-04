تراند اليوم : بعد 24 ساعة من العثور على شقيقه.. العثور على جثة طالب جرفته السيول في وادي ترج ببيشة

صحيفة الخليج 365: عثر مواطن اليوم، على جثة الطالب فيصل صالح المفقود في سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة، وذلك بعد العثور على جثة شقيقه عبد العزيز، أمس الجمعة.
وكانت السيول جرفت الشقيقين "17 و 18 عاما"، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرية الغفرات التي تسكنها أسرة المتوفين.
ولازال البحث جاري عن This is a Twitter Status
اهل ترج و بيشة كلاً يبحث في جهته من صباح
[ والرجاء الحذر ثم الحذر ، الله يستر الجميع ]
نسأل الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان . This is a Twitter Status- قبيلة آل عيسى (@AL3iS2)
لاحول ولا قوة الا بالله— قبيلة آل عيسى (@AL3iS2) May 3, 2024
تم العثور على جثة #الشهيد_عبدالعزيز
في المقطاع اللي بين الحيفة والمجمعة
ولازال البحث جاري عن #فيصل
اهل ترج و بيشة كلاً يبحث في جهته من صباح
[ والرجاء الحذر ثم الحذر ، الله يستر الجميع ]
نسأل الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان . pic.twitter.com/39cAcrEzkl