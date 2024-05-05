شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة واليابان تناقشان توسيع الاستثمارات في المجال الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع وزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، توسيع الفرص الاستثمارية في المجال الرقمي بين المملكة واليابان.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، وناقشا أيضا دعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، وما تحقق بين الطرفين في عدد من المشاريع الرقمية والمبادرات المشتركة ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030.
هذا إضافة إلى توطين مراكز البحث والتطوير وتحفيز الشراكات بين البلدين الصديقين لتنمية القدرات وبناء اقتصاد قائم على التقنية والابتكار.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، وناقشا أيضا دعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، وما تحقق بين الطرفين في عدد من المشاريع الرقمية والمبادرات المشتركة ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030.
العلاقات السعودية اليابانيةأيضا ناقش الوزيران تسريع تبني التقنيات الحديثة في خدمات الحكومة الرقمية.
هذا إضافة إلى توطين مراكز البحث والتطوير وتحفيز الشراكات بين البلدين الصديقين لتنمية القدرات وبناء اقتصاد قائم على التقنية والابتكار.