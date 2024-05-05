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السعودية | الأرصاد” توقعات بهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار – بمشيئة الله – يومي الأحد والاثنين من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.
تشمل التوقعات الرياض العاصمة ومحافظات الدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، ومرات، والمزاحمية، وضرما، والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.
من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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