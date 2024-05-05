السعودية | مختتماً أعمال آخر أيامه الحضورية.. ميدياثون الحج والعمرة يختتم يومه الثالث “يوم الماراثون” في مكتبة الملك فهد الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم ميدياثون الحج والعمرة في مكتبة الملك فهد الوطنية، بتنظيم من وزارة الإعلام ممثلة بالتواصل الحكومي وبالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، آخر أيامه الحضورية بعنوان: “يوم الماراثون”، والذي تم استعراض مشروعات المتنافسين فيه على مدى فترتين، تخللها العديد من الأسئلة والاستفسارات.

واستعرض أمين لجنة التحكيم بمشروع “ميدياثون” عبدالله السماعيل معايير التحكيم، تلا ذلك استعراض المشاريع المتأهلة من مسار صناعة المحتوى الإبداعي أحد المسارات الثلاثة الرئيسة وهي: “منصة الشباب”، و”مشاعِر Ai”، و”إسعاف الحدث”، و”منصة رحلة الحاج”، و”الإعلامي الذكي”، و”مركز التغطية المتكامل”، و”شطرٌ طاهر”، و”مهوى”، و”إعلاميكو”، و “وِصَال: تبادل الإبداع”.

وفي مسار اللغات والترجمة استعرضت المشاريع المتأهلة التالية: “Palmi”، و”منصة ألسُن” و”ترجمان ضيوف الرحمن”، و”مُبين | Mubeen”، و”منصة تعاونية للترجمة”، و”الصحفي الحاج”، و”لغة الحج”، “لانكول – LanCul”، و”6 لغات”، و”تلاقي”.

وبمسار الخدمات والتسهيلات الإعلامية طُرحت المشاريع المتأهلة التالية: “سبيسز | Spaces”، و”خندمة”، و”منصة معاون الإلكترونية”، و”مِنَصةُ بَدّعْ”، و”Rushes dock”، و”مُعِد”، و”الاستوديو المتنقل”، و”يُسر”، و”منصة داعم”.

يُذكر أن الحدث الذي استمر على مدى ثلاثة أيام, يستعرض نتائجه الختامية يوم الاثنين المقبل في مساراته الرئيسة بتتويج 3 مشاريع من مسار “صناعة المحتوى الإبداعي”: الذي يُعنى بوصول أفكار مشروعات ومبادرات تُسهم في تطوير المحتوى الإبداعي في قطاع الحج والعمرة، و3 مشاريع من مسار “الخدمات والتسهيلات الإعلامية”: بابتكار أفكار مشروعات تُسهّل آلية دعم وسائل الإعلام في تغطية رحلة الحاج والمعتمر، وأخيراً تتويج 3 مشاريع من مسار “اللغات والترجمة”, والذي يختص بتطوير مشروعات تُعزز من مستوى تقديم رحلة الحاج والمعتمر إعلامياً بعدة لغات.