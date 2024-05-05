السعودية | وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة (5-7 مايو 2024م) بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح وزارة الداخلية لزوار المعرض، الخدمات والتقنيات المستخدمة في السلامة والصحة المهنية للقطاعات الأمنية،

وممارسات تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات، وتجربة الوزارة في تلقي البلاغات الأمنية والإنسانية من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وأبرز الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.