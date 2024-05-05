السعودية | وفد من مركز “وقاء” يزور معهد وقاية النباتات المصري لتعزيز التعاون العلمي والزراعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار وفد من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، معهد بحوث وقاية النباتات المصري، بهدف تعزيز التعاون العلمي والزراعي بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الزيارة مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة النباتية ووقاية النباتات.

ضم وفد “وقاء”، مستشار الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية لشئون الصحة النباتية المهندس عبد العزيز محمد شريدي، ومدير الإدارة العامة لعمليات الوقاية والمكافحة من الآفات المهندس مريع بن سعيد آل ناصر، والمشرف العام على المكافحة الحيوية وإنتاج النحل الطنان المهندس وليد بن إبراهيم البسام