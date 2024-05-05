تحذيرات من 5 أيام ممطرة

دخل أمس تحذير الدفاع المدني من أمطار الأيام الخمسة على معظم مناطق المملكة حيز التنفيذ والذي ينتهي الأربعاء، مع دعوات للحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، وستكون مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والشرقية الأمثر تأثرا بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل أضم وميسان والعرضيات، بينما سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(63.00) ملم في القاعدة الجوية- الظهران، و(59.6) في محافظة بقيق، وذلك ضمن 11 منطقة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الجمعة الماضية.
وبحسب تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (136) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأربعاء 01 مايو 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الخميس 02 مايو 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، والباحة).
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محمد يوسف
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