شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بدر بن عبدالمحسن ينطق الشهادة في آخر لقاء له .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مسيرة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود العديد من اللقاءات الإعلامية ومنها ما تم بثه بقناة الإخبارية.

وقال الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز في آخر لقاء له مع قناة الإخبارية “أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن هذا الوطن منا قبل أن يكون لنا”.

وتوفي الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود صباح اليوم عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

والجدير بالذكر أعلن الديوان الملكي أنه سيصلى علي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز غداً الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.