تراند اليوم : بالفيديو: استشاري يكشف عن المصادر الطبيعية للكولاجين.. ويحذر من هذه الأشياء!

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، عن المصادر الطبيعية للكولاجين.

وقال العثمان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الجسم يصنع الكولاجين بداخله بشكل طبيعي، مضيفا: يوجد 30 نوع من الكولاجين في الجسم في الشعر والأظافر والعظام والجلد.

وأكمل: ثلث البروتين الموجود في الجسم كولاجين في العظام و الأنسجة الضامة وفي القلب والرئتين والكلى والمخ وفي الجلد وداخل وخارج الخلايا.

وزاد: يجب أن نأكل المصادر الطبيعية للكولاجين مثل البروتين كبياض البيض والأسماك واللحم والدجاج والأجبان ومنتجات الألبان، وفيتامين ج يوجد في الجوافة والفلفل الملون والحمضيات والخضروات الطازجة.

وواصل: الزنك والنحاس موجود في البقول والحبوب والمكسرات وبذور القرع ودوار الشمس، محذرا من مدمرات الكولاجين "السهر والسمنة والتدخين والتعرض للمواد الضارة والمواد الكيماوية وضعف اللياقة وعدم تناول الأغذية السابق ذكرها".

وتابع: بعد الأربعين يخسر الإنسان 1% من الكولاجين كل سنة وعندما يصل عمره 70 عاما يخسر 30% بشكل طبيعي والنساء يخسرونه بشكل كبير بعد انقطاع الدورة الشهرية.