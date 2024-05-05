تراند اليوم : بعد وفاته في حادث.. شاهد: قائد الجيش السوداني " عبد الفتاح البرهان " يدفن ابنه في مقبرة بتركيا

صحيفة الخليج 365: ودع قائد الجيش السوداني نجله الذي توفي في حادث سير بتركيا.

ووثقت كاميرا أحد المشاركين في الجنازة البرهان وهو يدفن ابنه محمد، في مقبرة بالعاصمة التركية أنقرة أمس السبت.

وكان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، قد توفي متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر حيث أصيب بجروح خطيرة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة نارية في أحد الشوارع بأنقرة.

وانتقل بعدها إلى أحد المستشفيات، حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج. إلا أنه بعد نحو شهر في المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.