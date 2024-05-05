السعودية | عبادي الجوهر يبكي على الهواء.. متحدثاً عن بدر بن عبدالمحسن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبادي الجوهر يبكي على الهواء.. متحدثاً عن بدر بن عبدالمحسن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بكلمات من الحزن تحدث الفنان السعودي عبادي الجوهر عن وفاة الأمير الشاعربدر بن عبدالمحسن، موضحاً كيف كان يجلس ويتحدث معه لفترات طويلة.

وفي مقابلة مع “العربية إف إم” لم يتمالك الجوهر نفسه عندما سأله المذيع عن كلمة أخيرة يريد توجيهها إلى الراحل، حيث بكى على الهواء وسط مشاعر من الأسى، موجهاً تعازيه إلى عائلة الفقيد وفقا لـ “العربية”.

يذكر أن الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن كان توفي أمس السبت، في العاصمة الفرنسية عن عمر ناهر 75 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ولد الشاعر الملقب بـ”مهندس الكلمة”، في الرياض 2 أبريل 1949.

كما عُرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، حيث جمعت أعماله بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للسعودية والعالم العربي.

وفي مارس 2021 أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة عزمها على جمع وطباعة الأعمال الأدبية الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن تنفيذاً لتوجيه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وذلك تقديراً لإسهاماته في الحراك الإبداعي السعودي خلال خمسة عقود من الزمن.

كذلك كرم بمارس 2023 خلال مهرجان القرين الثقافي في الكويت بدورته الـ28، حيث اختير شخصية المهرجان.