تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، يظهر فيها وهو يجلس على الأرض يتناول وجبة الإفطار “تميس وفول” مع أحد أصدقائه في الطائف عام 2017.

وأظهرت الصورة تواضع الأمير الراحل وتقربه من الناس، وحظيت بإعجاب الكثيرين من المغردين الذين تناولوها على نطاق واسع عبر منصة إكس.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير بدر بن عبدالمحسن توفي عن عمر يناهز الـ75 عاماً، وسيصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر يتناول فول وتميس.. شاهد صورة نادرة للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن والكشف عن مكان وتاريخ التقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.