9 مناطق بلا كليات تقنية عالمية

سجلت 9 مناطق ممثلة في: عسير، وجازان، ونجران، والباحة، والقصيم، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية «صفر» كليات تقنية عالمية في العام الماضي، بينما سجل أعداد الخريجين نموا بـ26%، وزاد أعداد المتدربين المقيدين 3%، فيما انخفض أعداد المقبولين 4% مقارنة بعام 2022، في وقت تصدرت منطقة الرياض الكليات التقنية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية والمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد.

299 كلية

كشف تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الماضي، تسجيل 299 كلية، وسيطرت الكليات التقنية على الكليات، حيث بلغ إجمالي الكليات التقنية 143 كلية بـ48%، وحلت المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد ثانيًا، بإجمالي 98 معهدًا بـ33%، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية ثالثًا، بإجمالي 50 معهدًا بـ17%، والكليات التقنية العالمية رابعًا، بإجمالي 8 كليات بـ3%، وخلت مناطق عسير، وجازان، ونجران، والباحة، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية من الكليات التقنية العالمية، وغابت معاهد الشراكات الاستراتيجية عن مناطق نجران وعسير وحائل وتبوك، وبلغ إجمالي العائد المالي من الفرص الاستثمارية 4.669 ملايين ريال، والتحق 46% من خريجي التعليم التقني والمهني بسوق العمل، وبلغ إجمالي المنشآت التدريبية المعتمدة 32%.

سيطرة الرياض

تصدرت منطقة الرياض الكليات التقنية، حيث بلغ إجمالي الكليات التقنية 31 كلية بـ22%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 كلية بـ15%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 17 كلية بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 13 كلية بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 12 كلية بـ8%.

سيطرت منطقة الرياض على معاهد الشراكات الاستراتيجية، حيث بلغ إجمالي معاهد الشراكات الاستراتيجية 17 معهدًا بـ34%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 13 معهدًا بـ26%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 7 معاهد بـ14%، وجازان رابعًا، بإجمالي 5 معاهد بـ10%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 3 معاهد بـ6%.

معاهد صناعية

استحوذت منطقة الرياض كذلك على النصيب الأكبر من المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد، حيث بلغ إجمالي المعاهد 17 معهدًا بـ17%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 14 معهدًا بـ14%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 11 معهدًا بـ11%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 9 معاهد بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 8 معاهد بـ8%.

كليات ومعاهد

299 كليات تقنية ومعاهد

%26 نمو أعداد الخريجين

%4 انخفاض أعداد المقبولين

%3 نمو أعداد المتدربين المقيدين

9 مناطق صفر كليات عالمية

%48 من الكليات والمعاهد تقنية

الأكثر كليات تقنية

الرياض: 22%

عسير: 15%

مكة المكرمة: 12%

القصيم: 9%

المدينة المنورة: 8%

الأكثر معاهد صناعية

الرياض: 17%

عسير: 14%

مكة المكرمة: 11%

الشرقية: 9%

المدينة المنورة: 8%

الأكثر بمعاهد الشراكات الاستراتيجية

الرياض: 34%

الشرقية: 26%

مكة المكرمة: 14%

جازان: 10%

القصيم: 6%